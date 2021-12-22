РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В школе Подольска Дед Мороз и Снегурочка провели новогоднее мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и показали детям, как переходить дорогу к школе. Об этом сообщил отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В подмосковном Подольске сотрудники Госавтоинспекции и активисты отряда ЮИД одной из школ провели акцию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасный Новый год». Гостями мероприятия стали сказочные персонажи главного зимнего праздника - Дед Мороз и Снегурочка.

Автоинспекторы рассказали ребятам, для чего устанавливают знаки дорожного движения около образовательных организаций и разъяснили их значение. В ходе практической части организовали для детей и сказочных героев тренировку на нерегулируемом пешеходном переходе. Показали, как правильно и безопасно переходить проезжую часть. ЮИДовцы подготовили для Деда Мороза и Снегурочки тематическую викторину, в которой на специальных станциях нужно было отвечать на вопросы по дорожной безопасности.

По итогам мероприятия сказочные гости поздравили всех с наступающими зимними каникулами и пожелали провести их с пользой и без происшествий. Сотрудники полиции вручили школьникам световозвращающие наклейки и тематические листовки.