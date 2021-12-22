РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. Свыше 147 тыс. жителей подмосковного Красногорска прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В городском округе Красногорск продолжается профилактическая кампания от Covid-19. Ранее министерство здравоохранения России одобрило одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Препараты должны вводить в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Обезопасить себя от сезонного заболевания и ревакцинироваться от коронавирусной инфекции жители могут бесплатно по полису ОМС.

Записаться на прививку можно через портал Госуслуг или по номеру единого call-центра: 8(800)550-50-30.

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