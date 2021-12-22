РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. Депутат Мособлдумы, замруководителя фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова привезла подарки детям из люберецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в поселке Томилино Люберец, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Конструкторы, настольные игры, аэрохоккей – вот такие простые мечты у детей, временно находящихся под опекой центра и изъятых из неблагополучных семей», - сказала Антонова.

В благотворительной акции также участвовали руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Люберец Александр Шлапак и председатель местной Общественной палаты Петр Ульянов.

В настоящее время под круглосуточной опекой специалистов в СРЦН находятся 27 детей в возрасте от 3 лет. Ребята также подготовили подарки гостям учреждения.

«Настолько у этих детей большие сердца – они не просто ждали, когда им привезут подарки, но и подготовили презент в ответ – игрушку ручной работы. Обязательно повешу ее на свою домашнюю новогоднюю елку», - добавила Антонова.

Ежегодно «Елку желаний» проводят в каждом муниципалитете – в исполкомах и общественных приемных «Единой России», муниципальных администрациях.