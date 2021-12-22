РИАМО - 22 дек. В следующие годы в столице откроют 30 новых поликлиник, которые будут расположены различных районах города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Будет открыто 30 новых поликлиник в районах, где их объективно не хватает», - рассказал Собянин.
Он добавил, что таким образом большинство москвичей будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома.
Также Собянин подчеркнул, что одним из приоритетов развития Москвы остается развитие здравоохранения, в городе будут внедрять новый стандарт качества амбулаторной помощи.
Развитие здравоохранения остается приоритетом для властей столицы>>
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