РИАМО - 22 дек. В следующие годы в столице откроют 30 новых поликлиник, которые будут расположены различных районах города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Будет открыто 30 новых поликлиник в районах, где их объективно не хватает», - рассказал Собянин.

Он добавил, что таким образом большинство москвичей будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома.

«Вместо устаревших зданий мы получаем новую современную поликлинику», - дополнил мэр.

Также Собянин подчеркнул, что одним из приоритетов развития Москвы остается развитие здравоохранения, в городе будут внедрять новый стандарт качества амбулаторной помощи.

Развитие здравоохранения остается приоритетом для властей столицы>>