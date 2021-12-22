РИАМО - 22 дек. Третий и четвертый Московские центральные диаметры запланировано открыть в 2023-2024 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В результате 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метро, город станет ближе для всех жителей столицы», — сказал Собянин на заседании Московской городской думы.​

Для этих двух диаметров в столице подготовят более современные и комфортабельные составы.

Маршрут D3 «Ленинградско-Казанский» свяжет Зеленоград и Раменское, D4 «Киевско-Горьковский» - Апрелевку и Балашиху.

Всего в Московском регионе планируется запустить 5 МЦД. Они улучшат транспортное обслуживание 7 млн москвичей и 5,5 млн жителей Подмосковья.

7 Московские вокзалы, а также станции МЦД и МЦК украсили к Новому году>>