РИАМО - 22 дек. Третий и четвертый Московские центральные диаметры запланировано открыть в 2023-2024 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Для этих двух диаметров в столице подготовят более современные и комфортабельные составы.
Маршрут D3 «Ленинградско-Казанский» свяжет Зеленоград и Раменское, D4 «Киевско-Горьковский» - Апрелевку и Балашиху.
Всего в Московском регионе планируется запустить 5 МЦД. Они улучшат транспортное обслуживание 7 млн москвичей и 5,5 млн жителей Подмосковья.
7 Московские вокзалы, а также станции МЦД и МЦК украсили к Новому году>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии