РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. Более 1,1 тыс. тонн противогололедных материалов заготовили для парков и дворовых территорий в городском округе Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ежедневно для уборки снега задействовано 197 единиц специализированной техники и 198 средств малой механизации. Штат сотрудников, занимающийся содержанием территорий, составляет 886 человек. В случае ухудшения погодных условий (снегопад, метель) штат увеличим до 1 345 человек. На данный момент в наличии имеется 1129,8 тонн ПГМ», - сказал Ружицкий.

Всего в округе 63 управляющие компании и 1 специализированное учреждение обслуживают 2 161 дом и 679 дворов.

«В городском округе работает Единая диспетчерская служба ЖКХ, которая интегрирована с ЕДДС-112», - добавил Ружицкий.

В случае возникновения аварийных ситуаций в многоквартирных домах или по вопросам консультации необходимо звонить в диспетчерскую службу по телефонам: 8(495)103-44-33; 8(800)301-44-33 или 8(800)301-51-05.