РИАМО - 22 дек. Одним из приоритетов развития Москвы остается развитие здравоохранения, в городе будут внедрять новый стандарт качества амбулаторной помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Приоритетом номер один, особенно с учетом новых вызовов, остается здравоохранение», - рассказал Собянин на заседании Мосгордумы.

Он добавил, что в столице будут внедрять новый стандарт качества амбулаторной помощи. В городе проводят комплексную реконструкцию поликлиник.

Ранее Собянин рассказал, что столичные медики вылечили 2 млн жителей города, заразившихся коронавирусом.

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