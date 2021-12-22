РИАМО - 22 дек. Перед судом в городском округе Воскресенск предстанет местный житель, которого обвиняют в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, летом текущего года мужчина разместил объявление в Сети об оказании услуг по вывозу строительных и бытовых отходов. Он нашел для этого спецтехнику, вывозил и складировал мусор на участок площадью свыше 5 га в городском округе. В результате данной деятельности возникла незаконная свалка отходов на участке, который злоумышленнику не принадлежал, а также эта земля не могла использоваться под размещение отходов.

По заключению экспертов степень вреда, который был причинен почвам как объекту охраны окружающей среды, относится к четвертому классу. Ущерб составил свыше 4,6 млн рублей.

Специалисты провели значительный объем работы при расследовании уголовного дела. В частности, они допросили свыше 20 свидетелей, провели комплексные судебные экспертизы. В ходе расследования были предприняты все меры, которые направлены на обеспечение вывоза отходов на спецполигоны.

Все собранные по делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. На сегодняшний день уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Эксперты рассказали, почему Подмосковье стало лидером рейтинга по качеству сбора отходов>>