РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. Действия по спасению посетителей в зданиях с массовым пребыванием людей отработали на общеобластных пожарно-тактических учениях на территории ТРК, объектов культуры и спорта, здравоохранения, образования, соцзащиты в Балашихе, сообщается на странице Ногинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие провели 21 декабря сотрудники пожарных частей Ногинского теруправления «Мособлпожспас». По словам замначальника управления Дмитрия Шляхтенкова, подобные тренировки позволяют отработать правильные действия при эвакуации людей в случае возникновения пожара или любой нештатной ситуации.

«В целом тренировки прошли организовано и без паники, учебные эвакуации сопровождались инструктажами и занятиями с персоналом учреждений, в ходе которых пожарные и спасатели «Мособлпожспаса» разъяснили правила пользования средствами пожаротушения и алгоритмы действий при возникновении пожара», - сказал Шляхтенков.

Он добавил, что поставленная задача была выполнена и как итог – дана положительная оценка подготовке действиям работников пожарно-спасательной службы и персоналу учреждений.