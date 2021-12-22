РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. Действия по спасению посетителей в зданиях с массовым пребыванием людей отработали на общеобластных пожарно-тактических учениях на территории ТРК, объектов культуры и спорта, здравоохранения, образования, соцзащиты в Балашихе, сообщается на странице Ногинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие провели 21 декабря сотрудники пожарных частей Ногинского теруправления «Мособлпожспас». По словам замначальника управления Дмитрия Шляхтенкова, подобные тренировки позволяют отработать правильные действия при эвакуации людей в случае возникновения пожара или любой нештатной ситуации.
Он добавил, что поставленная задача была выполнена и как итог – дана положительная оценка подготовке действиям работников пожарно-спасательной службы и персоналу учреждений.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии