РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 дек. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 43 новых случая Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 30 344 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 351 случай заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 629 513 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 648 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 571 493 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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