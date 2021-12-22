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Пелагия Тихонова
Собор Василия Блаженного, или Покровский собор – одна из визитных карточек столицы. Он часто появляется в фильмах и гордо красуется на памятных открытках и магнитах.
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Пелагия Тихонова
В июле 2021 года памятнику русской архитектуры исполнилось 460 лет. Уже более 30 лет собор входит список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
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Пелагия Тихонова
Возвели Покровский собор в 1555-1561 годах по приказу Ивана Грозного в честь покорения Казанского царства.
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Пелагия Тихонова
Яркое сооружение можно сравнить с матрешкой, ведь собор объединяет целых 11 церквей, фасады которых украшены по-разному.
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Пелагия Тихонова
Центральная церковь освящена во имя Покрова Пресвятой Богородицы – вокруг нее и группируются отдельные церкви.
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Пелагия Тихонова
Внутри стены украшены оригинальными вариантами монументальной живописи разных эпох – от XVI века до рубежа XIX-XX веков.
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Пелагия Тихонова
На фото – внутреннее убранство Покровского собора.
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Пелагия Тихонова
Также в соборе можно проследить историю русского иконостаса с XVI до начала XX века.
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Пелагия Тихонова
На фото – иконостас в Покровском соборе.
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Пелагия Тихонова
На фото – иконостас в Покровском соборе.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Попасть в Собор Василия Блаженного можно с экскурсией. В Покровском соборе также действует программа «Пушкинская карта».
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Пелагия Тихонова
Для взрослых цена билета – 500 рублей, для студентов и детей от 7 до 17 лет – 250 рублей, для пенсионеров в будни – 250 рублей, в выходные – 500 рублей.
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Пелагия Тихонова
Детям 8-12 лет будет интересно взять аудиогид, разработанный специально для юных посетителей собора. Вместе с ним выдается книжка-квест с заданиями.
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