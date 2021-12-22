РИАМО - 22 дек. Столичные медики вылечили 2 млн больных коронавирусом жителей города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы сохранили плановую и экстренную медицинскую помощь. За это огромная благодарность врачам и медицинским сестрам, которые спасли жизни и здоровье 2 млн людей, переболевших Covid-19», — рассказал Собянин на заседании Московской городской думы.

Мэр Москвы также поблагодарил городские службы и волонтеров, которые принимали участие в борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии в столице выявили 2 009 520 случаев заражения коронавирусом. Болезнь смогли победить 1 843 148 пациентов. Спасти не удалось 36 125 человек.

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