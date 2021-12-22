РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. Более 860 новых уличных фонарей установили на улицах Балашихи в нынешнем году по программе «Светлый город», сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Проект «Светлый город» реализуется в Балашихе с 2017 года по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

«В 2021 году светлее стало на 35 улицах округа. Там появилось 678 опор и 863 светильника. В Балашихе установка современных светильников предусмотрена практически во всех микрорайонах, включая отдаленные территории и сельские поселения», - говорится в сообщении.

Новые опоры появляются вдоль дорог, у социальных объектов и тротуаров. Все светильники – светодиодные, энергоэффективные и отвечают современным требованиям.