РИАМО - 22 дек. На дорогах Москвы днем в среду наблюдаются пробки в 7 баллов из 10 возможных, к вечернему часу пик загруженность улиц и магистралей города вырастет до 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Сейчас заторы отмечаются на МКАД – самые большие расположены на юге и востоке трассы. Также перегружены автомобилями Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо.

Сильные пробки образовались в центре мегаполиса на улица Мясницкая, Большая Полянка, Неглинная, Солянка, Большая Дмитровка, а также на Кремлевской, Болотной, Устьинской набережных.

К 15 часам загруженность дорог вырастет до 8 баллов, а к 18 часам – до 9 баллов.

На территории мегаполиса в преддверии новогодних праздников увеличивается количество въезжающих машин.

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