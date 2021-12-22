РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. На территории городского округа Люберцы круглосуточно работают 6 аварийно-восстановительных бригад, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Все управляющие и эксплуатирующие организации округа готовы к безаварийному прохождению новогодних праздников. Организована круглосуточная работа 6 аварийно-восстановительных бригад (32 человека). Создан запас резервного топлива в объеме 534,8 тонн. Для работы по очистке 752 кровель округа задействовано 43 бригады (147 сотрудников) и 10 автовышек», - сказал Ружицкий.

По его словам, деятельность по снабжению объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы теплом осуществляют 14 снабжающих организаций.

«К эксплуатации в отопительный период подготовлено: 81 котельная, 28 водозаборных узлов, 64 водонапорных станции, 43 канализационно-насосных станции, заменено порядка 6,2 км ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения», - добавил Ружицкий.