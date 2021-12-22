РИАМО - 22 дек. Столица России справляется с пандемией коронавируса лучше, чем другие города мира, и ни один заболевший житель мегаполиса не остался без медицинской помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«2 года назад Москва, как и другие города мира, вступила в борьбу с пандемией, ковид стал тяжелым испытанием для простых москвичей и бизнеса, но вирус нас не смог победить и не сможет», — сказал Собянин на заседании Московской городской думы.

Мэр отметил, что вопреки всему Москва продолжает жить. По словам Собянина, город справляется лучше, чем другие мегаполисы мира.

Также столичный градоначальник обратил внимание на эффективность московской медицины. например, ни один заболевший житель Москвы не остался без необходимого лечения.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>