РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. Более 9 тыс. новых изданий поступило в библиотеки Балашихи, всего в городском округе будет укомплектовано 14 библиотек Централизованной библиотечной системы за счет средств российского, областного и муниципального бюджетов, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Первой свой фонд новыми книгами классической, современной, художественной и детской литературой пополнила библиотека имени Ф.И. Тютчева.

Комплектование библиотечного фонда – важный шаг в развитии и популяризации библиотечного дела. Поставки новых изданий в библиотеки города происходят в рамках национального проекта «Культура» и утвержденной правительством стратегии развития библиотечного дела в РФ.