РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 дек. За 9 месяцев текущего года в региональном сосудистом центре Мытищинской городской клинической больницы обследования прошли 2 тыс. пациентов, врачи центра выполнили более 1,5 тыс. операций, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Помощь оказывается пациентам как поступающим по скорой медицинской помощи, так и в плановом порядке. В плановом порядке пациенты поступают по направлениям от врачей поликлиник, в экстренном - по скорой помощи.

Свыше 3 тыс. пациентов пролечились в РСЦ с начала года. После эндоваскулярных вмешательств пациенты нуждаются в диспансерном наблюдении у врача-специалиста.