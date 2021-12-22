РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 дек. Продолжается строительство школы на 1,1 тыс. мест восточнее деревни Погорелки городского округа Мытищи, рабочие завершили выемку грунта и приступили к устройству фундаментной плиты здания, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Сейчас на объекте находятся более 30 рабочих и 6 единиц техники. Работы ведутся согласно графику. Строители приступили к устройству песчаного основания под фундамент школы», - сказал руководитель ведомства Владимир Локтев.

Общая площадь 4-этажного здания составит более 16 тыс. кв. м. В нем предусмотрено размещение учебных классов, лабораторий, мастерских, актового зала на 400 мест с эстрадой и артистическими кабинами, двух спортивных залов для учеников начальной и основной школы, читального зала на 100 мест с IT-зоной, столовой, административных и вспомогательных помещений.

На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками, легкоатлетический сектор, площадки для командных спортивных игр. Также на участке планируется создать учебно-опытную зону с плодово-ягодным питомником, экологической тропой и площадкой для занятий на открытом воздухе.

Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения. Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию намечены на 2023 год.