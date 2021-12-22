РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Полицейские Подольска рассказали учащимся Дубровицкой школы имени Монетова о мерах безопасности на улице, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках Всероссийской ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» начальник Дубровицкого пункта полиции УМВД России по Подольску майор полиции Артем Анисимов совместно с инспектором по делам несовершеннолетних посетил школу имени Героя России Александра Монетова с праздничным визитом.

Анисимов рассказал школьникам, как правильно вести себя с посторонними людьми, которые представляются друзьями их родителей и убеждают с ними погулять или сесть в автомобиль. Детей призвали не разговаривать с незнакомцами и не впускать их в дом. В случае возникновения опасной ситуации слушателям рекомендовали громко кричать, что этот человек им неизвестен.

Инспектор по делам несовершеннолетних напомнила ребятам о необходимости соблюдения техники безопасности при занятиях активными зимними видами спорта. Отдыхающим разрешается кататься на тюбингах только в специализированных и оборудованных местах, детям выходить на лед без сопровождения взрослых не рекомендуется, а также строго запрещается играть под крышами, на которых свисает большая масса снежного или ледяного покрова.

В завершение мероприятия учащиеся младших классов подарили полицейским специально подготовленные новогодние поделки, которые они сделали своими руками. Сотрудники полиции поблагодарили детей за приятные подарки, поздравили с наступающим Новым годом и пожелали исполнения всех заветных желаний.