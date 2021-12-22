РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) выполнил гособоронзаказ на поставку орудийно-вычислительных комплексов для самоходного артиллерийского орудия «Нона-С», сообщает пресс-служба предприятия.

ЦНИИТОЧМАШ выполнил контракт на поставку Минобороны РФ орудийно-вычислительных комплексов (ОВК) для самоходного артиллерийского орудия Воздушно-десантных войск САО 2С9-1М «Нона-С».

«Контракт трехлетний, он был заключен на 2019 - 2021 годы», – сказал советник начальника научно-исследовательского отдела по разработке ракетно-артиллерийского вооружения Сухопутных войск и ВДВ ЦНИИТОЧМАШ, один из разработчиков комплекса Сергей Аксенов.

Применение разработанного и серийно изготавливаемого в ЦНИИТОЧМАШ орудийно-вычислительного комплекса для САО «Нона-С» позволит организовать информационное взаимодействие с машиной управления артиллерией ВДВ по каналу телекодовой связи. Автоматизировать процессы приема, обработки и выполнения огневых задач, хранения данных, управление средствами топопривязки и ориентирования, решения расчетных и специальных задач. В итоге существенно повысится скорость выполнения огневых задач, автономность и живучесть самоходного артиллерийского орудия на поле боя, его боевая эффективность в целом.

САО 2С9-1М «Нона-С» - советская 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка.