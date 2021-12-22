РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 дек. В администрации Домодедова находится на рассмотрении предложение жителей округа продлить автобусный маршрут №2 до конца Лунной улицы, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Утром в среду сотрудники администрации совместно с подрядной организацией ООО «Благосервис» и ГИБДД Домодедова проверили автобусные маршруты №№3К, 879 и 420 в микрорайоне Западный на остановке «Лесопарк». Нарушения выявлены не были.



Также недавно прошел рейд в микрорайоне Южный. По результатам проверки было принято решение в 2022 году направить предложение в министерство транспорта Московской области увеличить количество рейсов на маршруте №1200К, а также улучшить качество уборки дорог и расширить поворотный круг.