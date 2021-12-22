РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В усадебном комплексе поселка Дубровицы Подольска с 3 по 6 января пройдут народные гуляния, в River loft откроют арт-кафе с ярмаркой фермерских продуктов и товаров ручной работы, проведут мастер-классы и дегустации, сообщили «РИАМО в Подольске» организаторы акции.

На новогодних каникулах можно отдохнуть всей семьей и заглянуть в усадебный комплекс поселка Дубровицы. Там в рамках акции «Зима в Подмосковье» пройдут народные гуляния и будет работать арт-кафе в River loft. В арт-кафе можно будет согреться горячими напитками и ароматным глинтвейном, приобрести фермерские продукты, уникальные товары ручной работы, научиться новому на мастер-классах для всей семьи.

На ярмарке мастеров представят широкий ассортимент handmade товаров и сладкие подарки. Ярмарка будет идти 4 дня подряд и в ней смогут принять участие мастера, которые не успели этого сделать на прошедшем Christmas Market.

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Каждый день будут проходить увлекательные мастер-классы для всей семьи по росписи новогодних игрушек, созданию рождественских открыток и многому другому. Окончательный список еще не сформирован, организаторы принимают предложения мастеров.

Гостей ждет также вкуснейшее рождественское меню из фермерских продуктов, горячий чай и глинтвейн. Посетители смогут приобрести качественную красную икру к рождественскому столу и другие крафтовые продукты от фермеров.

Вход в River loft свободный, есть бесплатная парковка для всех гостей. Помещение находится в поселке Дубровицы, 38. Организаторы принимают заявки от мастеров на участие в ярмарке и проведение мастер-классов на почту: info@river-loft.ru. В теме письма нужно указать «Ярмарка» и прислать короткий рассказ о себе и своем творчестве.