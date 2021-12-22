РИАМО - 22 дек. С 2011 года количество пассажиров столичного такси увеличилось в 15 раз, сейчас данный вид транспорта в городе выбирают 1 млн человек, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

На сегодняшний день один автомобиль такси совершает 15-17 поездок в сутки, а в 2011 году на 1 машину приходилось 5 поездок. Среднее время подачи такси в Москве сейчас составляет порядка 4 минут, при этом в пиковые часы оно не превысит 7 минут.

Каждый день на дорогах мегаполиса работают порядка 80 тыс. легковых такси с разрешениями, которые были выданы правительствами Москвы и Подмосковья.

Кроме того, в каршеринге на территории столицы нет ни одного авто старше 4 лет, а средний возраст машин составляет 2 года.

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