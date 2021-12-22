РИАМО - 22 дек. Подозреваемыми в нападении на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева оказались двое молодых людей 2003 года рождения. Они уроженцы Читы и учатся на юрфаке, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

Расследование уголовного дела по данному факту продолжается. Известно, что на месте ЧП Соловьев от услуг врачей отказался. А позже сам обратился в больницу.

Запланировано назначение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

О том, что в Москве избит знаменитый фигурист, стало известно 21 декабря. Сообщалось, что спортсмена избили после того, как он заступился за девушек.

Фигурист завоевал олимпийское золото в танцах на льду, также он является партнером телеведущей Ксении Бородиной по проекту «Ледниковый период».