РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска напомнили учащимся школы №36 правила дорожного движения в преддверии зимних каникул, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники Госавтоинспекции Московской области совместно с представителем уполномоченного по правам человека в Подольске Екатериной Поповой провели в школе №36 занятие по правилам дорожного движения «Безопасная дорога».

Учащимся напомнили о безопасности на дороге в зимний период, а также о необходимости ношения световозвращающих аксессуаров на верхней одежде. Попова рассказала об основных правах ребенка, а также затронула тему уважения к правам других людей и способности формирования активной жизненной позиции.

В конце мероприятия школьники приняли участие в викторине по безопасности дорожного движения, продемонстрировав свои знания в теоретических и практических заданиях.