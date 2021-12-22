РИАМО - 22 дек. На транспортной развязке, находящейся на пересечении МКАД с Осташковским шоссе в Москве, завершен первый этап работ по реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На северо-востоке Москвы завершился первый этап реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. В ходе работ проведена реконструкция трех съездов», - уточнил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что в рамках работ был реконструирован правоповоротный съезд с шоссе по направлению в Подмосковье на внутреннюю сторону МКАД, правоповоротный съезд с шоссе по направлению в центр на внешнюю сторону МКАД, а еще правоповоротный съезд с внутренней стороны МКАД на шоссе при движении в центр мегаполиса.

«Каждый съезд обеспечен переходно-скоростной полосой на МКАД длиной от 200 до 489 м. Кроме того, сооружено 300 м шумозащитных экранов с внутренней стороны Кольцевой автодороги», - сказал заммэра.

По его словам, полностью работы на развязке планируется закончить в 2022 году.

Как добавил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, по результатам итоговой проверки ведомством было выдано заключение о соответствии (ЗОС) данного объекта требованиям проектной документации. Сейчас подготавливаются документы для оформления разрешения на ввод развязки в эксплуатацию.

«К проверкам развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе в обязательном порядке привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проверяют качество выполненных бетонных работ. Центр экспертиз передает официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор», – отметил Войстратенко.

Он подчеркнул, что благодаря подобным обследованиям нарушения, которые нельзя определить визуально, специалисты выявляют, а рабочие устраняют еще на стадии строительства.

Проектом реконструкции развязки МКАД с Осташковским шоссе предусмотрено возведение и реконструкция свыше 5 км дорог. В проект вошли боковые проезды с внешней и внутренней стороны кольцевой магистрали, 6 левоповоротных и 4 правоповоротных съезда.

Кроме того, для пешеходов строят надземный переход, он расположен около дома 30 по улице Осташковской. Работы ведут с учетом минимизации их влияния на движение машин.