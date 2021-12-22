РИАМО - 22 дек. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 3011 пациентов, всего в регионе болезнь победили 571 493 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Московской области зафиксировали 1351 случай заболевания, умерли 54 Covid-пациента. С начала пандемии в регионе выявили 629 513 случаев инфицирования, скончались 11 648 человек с диагностированным коронавирусом.

В медучреждениях региона наблюдаются и проходят лечение Covid-пациенты из Москвы и других областей страны, а также из-за рубежа.

Прививку от Covid-19 в Подмосковье можно сделать в одном из пунктов вакцинации, которые работают в поликлиниках и популярных общественных местах. Вакцинация проводится бесплатно.

Ранее гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков пояснил, что экспресс-тест на Covid-19 и ПЦР различаются не только сроком получения результата, но также еще выявляют разные маркеры инфекции.