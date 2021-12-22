РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. В текущем году за нарушение природоохранного законодательства в Люберцах было выписано 32 штрафа на общую сумму более 1,4 млн рублей, передает пресс-служба администрации городского округа.

Сотрудники управления по охране окружающей среды люберецкой администрации вместе с представителями министерства экологии и природопользования Московской области выполнили более 60 дневных и ночных проверок на предприятиях округа.

Самое крупное нарушение получила компания ООО «Мегастрой» за сброс канализационных стоков в реку Чернавка. Сумма штрафа составила 152 тыс. рублей. Это же предприятие получило денежное взыскание в размере 135 тыс. рублей за неправильное обращение с отходами.

В ходе рейдов мобильная лаборатория «Мособлэкомониторинг» фиксировала данные о загрязняющих веществах в атмосферном воздухе.