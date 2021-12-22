РИАМО - 22 дек. За минувшие сутки столичные медики вылечили еще 3 119 пациентов с диагностированным коронавирусом. С начала пандемии болезнь победили 1 843 148 горожан, сообщает оперштаб.
Также за сутки в городе выявили 1 904 новых случаев заражения, 81 человека спасти не удалось.
С начала пандемии в Москве выявили 2 009 520 случаев заражения, умерли 36 125 человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 80% госпитализированных пациентов с диагностированным Covid-19 занимались самолечением.
Врачи советуют при первых симптомах ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.
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