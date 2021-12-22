РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 дек. В гимназии №1 городского округа Мытищи прошел экологический урок, сообщается на сайте администрации горокруга.

Учащиеся гимназии являются в Мытищах одними из активных в сфере экологического образования. Организаторами экологического урока выступило контрольное управление администрации горокруга.

В начале декабря по приглашению Московской городской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» учащиеся 1-й гимназии приняли участие во всероссийском слете волонтеров «Экопост». Там ребята проявили себя активно.



В благодарность за активную работу к учащимся приехал заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, чтобы провести экологический урок и вручить профессиональное экологическое оборудование для самостоятельного проведения практических работ.

«Сегодня со школьниками обсудили работу проекта «Экопост» Всероссийского обществ охраны природы, передали часть оборудования. Надеюсь, что здесь ребята запустят системный мониторинг качества воздуха, воды. Мы передали такие приборы, как газоанализатор для оперативного анализа состояния атмосферы, эхолот, мини-дрон, который школьники могут освоить, чтобы проводить фотографирование, например в Лосином острове», - сказал Расулмухамедов.

Директор гимназии №1 Ольга Петрова поблагодарила организаторов за экологические лекции и подарки.

«Наши старшеклассники активно принимают участие во всех экологических проектах. Гимназия является активным участником экопроектов. На территории учебного учреждения установлены экопункты, которые принимают пластиковые бутылки, металлические банки. Это хороший пример для воспитания. Также есть экологический проект в начальной школе, организован при школе клуб эколят, при гимназии создан театр с экологическим уклоном», – отметила Петрова.