РИАМО - 22 дек. За прошедшие сутки на территории Московской области подтвердили 1351 новый случай коронавируса, всего в Подмосковье выявили 629 513 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В декабре вакцинацию от коронавируса включили в национальный календарь прививок России. В первую очередь делать прививки от инфекции будут россиянам в возрасте свыше 60 лет, медицинским работникам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Жителей Подмосковья призывают позаботиться о своем здоровье и сделать прививку от инфекции. Вакцинация проводится бесплатно.

Все вопросы о коронавирусе можно задать по телефону горячей линии «122». Кроме того работает тематический сайт https://covid.mz.mosreg.ru.

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