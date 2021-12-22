РИАМО – 22 дек. Специалисты МегаФона на основании анализа больших данных выяснили, что в 2021 году мессенджер Telegram стал самым быстрорастущим в РФ. За год объем мобильного интернет-трафика Telegram увеличился более чем в 2 раза, сообщает пресс-служба МегаФона.

Telegram стал лидером в 50 субъектах РФ. Так, сейчас он опережает WhatsApp в столице, Санкт-Петербурге, Челябинской и Самарской областях, Чувашии, Забайкальском крае. Меньше всего Telegram используют в республиках Северного Кавказа. Там больше пользуются WhatsApp, его доля составляет 67%.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах увеличился на 87%. Все больше абонентов используют мессенджеры не только, чтобы отправлять сообщения, но и для голосовых вызовов.

Первое место занимает WhatsApp, доля которого составляет 48%, однако этот показатель у мессенджера за год уменьшился почти на четверть. Telegram вырос на 26%, на него приходится 44% трафика. Если тенденция сохранится, то в начале следующего года Telegram может стать лидером в рейтинге самых популярных мессенджеров страны. По данным экспертов, Telegram популярен не только потому, что там можно общаться и работать, но и как один из главных источников информационного контента.

На третьем месте в рейтинге самых популярных мессенджеров находится Viber, его доля составляет 6%. В 2020 году на этот мессенджер приходилось 11% трафика.