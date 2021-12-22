РИАМО - 22 дек. За истекшие сутки в столице подтвердили еще 1 904 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии эта цифра составляет 2 009 520, сообщает оперштаб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе наблюдается спокойная эпидситуация. Он также выразил надежду, что на новогодних праздниках вспышки заболеваемости не произойдет.

Защитить свое здоровье и жизнь можно с помощью вакцинации. Прививки можно сделать в городских поликлиниках и пунктах вакцинации.