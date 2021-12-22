РИАМО - 22 дек. За минувшие сутки в России скончались 1020 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Всего с начала пандемии в стране умерли 300 269 Covid-пациентов, сообщает оперштаб.

В РФ за сутки подтвердили 25 264 случая заболевания, справились с инфекцией 42 322 человека. Общее число заболевших с начала пандемии составило 10 292 983, выздоровел после заболевания 9 097 521 человек.

В стране коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции составляет 58,2% Лучшей защитой от тяжелых последствий заболевания является вакцинация. Привиться можно в поликлиниках и в выездных пунктах.

В России выявили 41 зараженного новым штаммом Covid-19 «омикрон». Эту мутацию выявили впервые в ноябре в Африке. Сейчас она также распространилась в Европе. У зараженных данным штаммов медики отмечают слабость, повышенную утомляемость и высокую температуру.