РИАМО - 22 дек. Прошедшая ночь была самой морозной в Московском регионе за последние 54 года. Несмотря на это, в Москве городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Сейчас в городе продолжают убирать выпавший снег и вывозить его на снегосплавные пункты. Круглосуточно снег плавят на 56 стационарных пунктах.

В системе теплоснабжения температура теплоносителя была повышена до максимального показателя.

Москвичам напомнили о необходимости одеваться теплее и избегать продолжительного пребывания на морозе.