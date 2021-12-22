РИАМО - 22 дек. Прошедшая ночь была самой морозной в Московском регионе за последние 54 года. Несмотря на это, в Москве городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Сейчас в городе продолжают убирать выпавший снег и вывозить его на снегосплавные пункты. Круглосуточно снег плавят на 56 стационарных пунктах.
В системе теплоснабжения температура теплоносителя была повышена до максимального показателя.
Москвичам напомнили о необходимости одеваться теплее и избегать продолжительного пребывания на морозе.
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