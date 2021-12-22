РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 дек. Волонтеры ОМК передали 46 продуктовых наборов одиноким пенсионерам городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба АО «ОМК».

Волонтеры Объединенной металлургической компании оказали помощь одиноким пенсионерам Мытищ. Проект «Вместе в трудную минуту» реализован в рамках конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство».

«Пандемия оказала влияние на многих, но больше всего пострадали одинокие пенсионеры. Подобную акцию мы уже проводили с администрацией территориального управления «Федоскино» в 2019 году. Во второй раз мы смогли объединить еще больше людей, которые поддержали нас. Пенсионеры очень рады таким новогодним подаркам», – сказала автор проекта Ирина Бабий.

В рамках проекта волонтеры ОМК совместно с администрацией территориального управления «Федоскино» и волонтерами из партии «Единая Россия» передали пенсионерам села Марфино и других отдаленных населенных пунктов Мытищ 46 продуктовых наборов на общую сумму 50 тыс. bрублей. К акции также присоединились представители СМИ, депутаты и местные жители.

«В рамках конкурса «ОМК-Партнерство» мы обязательно поддерживаем проекты, направленные на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Мы благодарны Ирине за такую инициативу», – уточнила проект руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова.