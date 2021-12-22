РИАМО - 22 дек. В среду скончался один из легендарных начальников уголовного розыска МВД СССР, почетный гражданин Московской области Иван Шилов. Ему был 91 год.

Шилов прошел путь от рядового сотрудника уголовного розыска до первого заместителя министра внутренних дел СССР и первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации. В 2003 г. возглавил Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Был генералом-полковником внутренней службы.

Шилов родился 3 сентября 1930 года в Кемеровской области. Он окончил Калининградское военное училище МГБ-МВД СССР в 1953 г., Высшую школу МВД — в 1961 г., Высшую школу министерства охраны общественного порядка РСФСР в 1963 г. Более двадцати лет проработал на различных руководящих должностях в Московской области.

Трудовую деятельность начал оперуполномоченным в отделе уголовного розыска МВД города Советская Гавань Хабаровского края в 1953 г., где проработал шесть лет. С 1961 по 1978 гг. он занимал руководящие должности в управлении внутренних дел Кемеровского горисполкома по оперативной работе.

С 1978 по 1979 гг. был главным инспектором МВД СССР, с 1979 по 1983 гг. — начальником УВД Приморского крайисполкома. С 1983 по 1985 гг. он был начальником Главного управления уголовного розыска МВД СССР, членом коллегии МВД СССР.

С 1985 по 1988 гг. Шилов был начальником ГУВД Московского облисполкома. С 1988 по 1991 гг. он занимал должность замминистра внутренних дел СССР, затем – первого замминистра внутренних дел СССР. В 1992 г. был первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации (с должности уволен в отставку по выслуге лет).

С 1992 по 2004 гг. Шилов занимал руководящие должности в правительстве Московской области, был начальником Главного управления региональной безопасности Московской области (в ранге министра). С 2004 по 2010 гг. Шилов был советником губернатора Московской области.

С 2007 г. Шилов был помощником министра внутренних дел Российской Федерации, членом коллегии МВД России.

Он был награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Дружбы народов», орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й и 3-й степеней, 36 медалями. Шилов был заслуженным работником МВД СССР.