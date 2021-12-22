РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Спасатели Подольска рассказали школьникам о правилах поведения на замерзших водоемах и оказании первой помощи людям, провалившимся под лед, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели Подольского пожарно-спасательного гарнизона совместно с сотрудниками Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожпас» провели занятия по правилам безопасного поведения на водных объектах в зимний период для учащихся школы №21.

Основной целью профилактической работы является повышение уровня знаний в сфере безопасности.

В ходе беседы работники противопожарно-спасательной службы разобрали с ребятами различные происшествия, которые могут случиться на воде. Рассказали о способах спасения и оказания первой помощи людям, провалившимся под лед. Ребята узнали, что нужно делать, чтобы избежать неприятных ситуаций, как вызвать помощь и когда можно считать лед безопасным.