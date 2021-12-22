РИАМО - 22 дек. Рабочие занимаются сейчас переустройством инженерных сетей и возведением в рамках строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, всего специалистам предстоит построить 15,8 км дорог. С помощью возведенной развязки разгрузится один из самых загруженных участков на МКАД. Автовладельцы смогут выезжать с Южной рокады.

«Кроме того, идет устройство буронабивных свай, ростверков на опорах лево-поворотного съезда с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля и лево-поворотного съезда к рынку «Садовод» с внешней стороны МКАД», - подчеркнул заммэра.

За последние 10 лет на территории столицы появилось 18 развязок МКАД с общей протяженностью дорог более 150 км.

Как подчеркнул Бочкарев, реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы Москвы.

«Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей мы проводим комплексные мероприятия по развитию прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос», - сказал он.