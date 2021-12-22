РИАМО - 22 дек. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в законодательство об отмене обязательного техосмотра для автомобилей физлиц, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Теперь физические лица, которые используют легковые автомобили и мототранспорт в личных целях, освобождены от обязанности регулярно проходить ТО. В то же время по желанию они все еще могут обратиться за проведением технического осмотра.

Обязанность проходить ТО сохраняется за владельцами такси, автобусов и грузовиков. Кроме того, ТО придется пройти тем гражданам, кто хочет поставить на учет свой легковой автомобиль или мотоцикл старше четырех лет, сменить владельца или изменить конструкцию своего транспортного средства.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, нововведение облегчит жизнь многим автовладельцам. Отмена обязательного ТО коснется 50 млн транспортных средств в России.