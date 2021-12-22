РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Офисы МФЦ Подольска приостановят работу на время новогодних праздников - 1, 2, 3, 7, 8 и 9 января, с 4 по 6 января будет осуществляться прием документов на оказание только двух услуг, сообщается на сайте МБУ городского округа Подольск «МФЦ».

Так, 30 декабря все МФЦ будут работать только на выдачу результатов и осуществлять комплексные услуги «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка», 31 декабря работать будет только центральный офис на улице Кирова в режиме одного дежурного окна. В этот день будет осуществляться прием документов в рамках оказания комплексных услуг «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка».

В праздничные дни - 1, 2, 3, 7, 8 и 9 января будут выходные во всех отделениях, 4, 5 и 6 января в центральном офисе на улице Кирова в режиме одного дежурного окна будет осуществляться прием документов в рамках оказания комплексных услуг «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка». С 10 января все офисы МФЦ будут работать по установленному графику.