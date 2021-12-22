РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 дек. Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список школ, готовящих наибольшее количество абитуриентов для ведущих университетов в абсолютном выражении без поправки на численность выпускных классов, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

Помимо общенационального списка, содержащего 300 позиций, опубликованы списки школ-лидеров для каждого федерального округа и региона России.

В рейтинге школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, в 2021 году в топ-300 лучших учебных заведений вошли школы Мытищ: МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №27, МБОУ «Гимназия №16», МАОУ «Лицей №15».

Агентством RAEX уже в третий раз подготовлены списки ведущих школ по каждому федеральному округу. Практически все лидеры федеральных округов по абсолютному количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы России, в 2021 году удержали свои позиции.