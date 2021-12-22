РИАМО - 22 дек. Суд признал законными постановление и представление УФАС России по Подмосковью о привлечении АО «Мособлэнерго» к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении являлась жалоба гражданина на нарушение АО «Мособлэнерго» правил технологического присоединения, выразившееся в уклонении от переоформления документов о технологическом присоединении энергопринимающих устройств.

Рассмотрев указанное заявление, ведомство установило, что АО «Мособлэнерго» нарушило правила технологического присоединения.

Московское областное УФАС России вынесло постановление о привлечении общества к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей; выдало представление об устранении нарушения.

Не согласившись с указанными постановлением и представлением, компания обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Мособлэнерго» в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления и представления Московского областного УФАС России.