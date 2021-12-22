РИАМО - 22 дек. Наталья Теплякова, мать 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой, считает, что ее дочь сдала экзамен на 3, а двойку получила незаслуженно, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее 9-летней Алисе Тепляковой на экзамене психфака МГУ поставили двойку из-за «фрагментарных» знаний. Это был второй экзамен для ребенка.

Родители просили преподавателей провести экзамен устно, так как малолетняя студентка пишет медленнее своих одногруппников.

«Она была готова по предмету гораздо сильнее, чем на «фрагментарные знания», — сказала Наталья Теплякова.

Ранее отец ребенка устроил скандал из-за того, что Алису долго не выпускали из аудитории, а его туда не пускали. Сотрудникам вуза пришлось вызывать полицию.