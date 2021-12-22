РИАМО - 22 дек. Московское правительство выделило 256 млн рублей на реализацию программы по развитию таксомоторных перевозок и услуг каршеринга в мегаполисе, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Постановление о выделении средств подписал столичный градоначаник Сергей Собянин.

Данные средства направят на выплату субсидий таксомоторным компаниям и операторам каршенинга, которые покупают новые машины, а еще на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей.

В текущем году заявки на такие субсидии в городе принимали с 9 по 26 июля. За данный период было получено 139 заявок от 136 компаний и 3 операторов каршеринга на покупку 26,37 тыс. авто (среди которых свыше 13,6 тыс. такси и 12,7 тыс. машин каршеринга). Общая сумма планируемых к выдаче субсидий с учетом выделенных этим документом средств, будет 538,7 млн рублей.

Выплаты компаниям планируют провести в декабре текущего года.

Всего с 2012 года в мегаполисе таксомоторные компании получили субсидии в размере 1,1 млрд рублей. На данные средства было куплено более 46 тыс. машин.

Благодаря поддержке городских властей компаниям удалось обновить 70% парка легковых такси. Столичный таксопарк на сегодняшний день остается самым молодым в Европе – средний возраст авто составляет 2,7 года.