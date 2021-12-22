РИАМО - 22 дек. На участке Гривно – Подольск Курского направления Московской железной дороги восстановили движение после того, как там вынужденно остановилась электричка, сообщается на сайте МЖД.

Из-за остановки поезда пропуск поездов дальних маршрутов осуществлялся по одному пути. Ряд пригородных поездов следовал с опозданием.

Сейчас железнодорожники принимают все необходимые меры для введения движения в график.

В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании уточнили, что сбой произошел из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Для ввода движения поездов в график будут внесены изменения в расписание.

Трудности в движении на участке Гривно – Подольск сохраняются. Пассажиров призвали следить за объявлениями.