РИАМО - 22 дек. За весь 2021 год пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 400 млн поездок в автобусах компании. Это почти на 22% больше объема пассажиропотока в 2020 году, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.

В среднем в будний день в автобусах компании пассажиры фиксируют проезд более 1,2 млн раз. Более половины от в них поездок совершено по социальным картам.

Самым популярным способом оплаты является бесконтактные банковские карты или устройства с NFC-чипом - на них приходится 51% платежей или более 24% от общего числа операций.

Вторым по популярности способом оплаты являются транспортные карты «Стрелка» всех типов, оплаты по ним совершались в 42% случаев.

Также становится популярной и карта «Тройка». В каждом последующем месяце ее используют на 14% раз чаще.