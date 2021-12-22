РИАМО - 22 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о получении статуса якорного технопарка «Полюс» российскому производителю аппаратуры и компонентов для волоконно-оптических сетей АО «Центр ВОСПИ». Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этой инновационной компании будет снижена до 13,5% вместо стандартной ставки 17%.

Указанная компания в технопарке снимает в аренду 987 «квадратов» производственных площадей. Производство дает рабочие места для 99 человек.

В организации в дальнейшем хотят модернизировать производственную линию для создания опытного и мелкосерийного производства оптических и фотонных микросхем, а также создание «чистой комнаты» для их монтажа.