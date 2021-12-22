РИАМО - 22 дек. В январе-сентябре 2021 года объем поставок несырьевой неэнергетической продукции Москвы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) достиг 6,53 млрд долларов, прирост составил 10,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и 45% в сравнении с тем же периодом 2019 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва продолжает укреплять внешнеторговые отношения со странами АТР и увеличивать продажи несырьевой неэнергетической продукции. С 2019 года столичным производителям удалось повысить объем поставок на 45% с 4,5 млрд долларов до 6,53 млрд долларов. Если сравнивать экспортные показатели Москвы с другими российскими регионами, то столица обладает явным преимуществом: доля города в общероссийском экспорте в страны АТР составляет 35%», – сказал Ефимов.

По словам Ефимова, в число основных импортеров столичной продукции входят США, Китай, Япония, Гонконг, Индия, Республика Корея и Мексика. Кроме того, в этом году выросли поставки Москвы во Вьетнам, Мьянму и Канаду: в сравнении с показателями 2020 года прирост составил 16,5, 35,4 и 74,2% соответственно.

«Доля США в общем объеме экспорта в страны АТР растет – если в прошлом году она составляла 29%, то в этом году - 33,4%», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.