РИАМО - 22 дек. В январе-сентябре 2021 года объем поставок несырьевой неэнергетической продукции Москвы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) достиг 6,53 млрд долларов, прирост составил 10,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и 45% в сравнении с тем же периодом 2019 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, в число основных импортеров столичной продукции входят США, Китай, Япония, Гонконг, Индия, Республика Корея и Мексика. Кроме того, в этом году выросли поставки Москвы во Вьетнам, Мьянму и Канаду: в сравнении с показателями 2020 года прирост составил 16,5, 35,4 и 74,2% соответственно.
«Доля США в общем объеме экспорта в страны АТР растет – если в прошлом году она составляла 29%, то в этом году - 33,4%», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
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